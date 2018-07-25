Путин попросил: Макрон встретился с Лавровым в Париже

Эмманюэль Макрон (фото - gettyimages.com)

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Встреча в Елисейском дворце состоялась после переговоров канцлера ФРГ с главой МИД РФ

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После проведения встречи в Берлине канцлера ФРГ Ангелы Меркель с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником генштаба российской армии Валерием Герасимовым, Лаврова и Герасимова во вторник, 24 июля, принял и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации канцелярии Макрона, о переговорах попросил президент РФ Владимир Путин. В незапланированной встрече в Елисейском дворце участвовал также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В сообщении канцелярии говорится, что в Париже, как и ранее в Берлине, участники обсудили возвращение беженцев в Сирию и конфликт на востоке Украины.

Франция и ФРГ являются участницами нормандского формата переговоров по мирному урегулированию в Донбассе.

24 июля 2018 года Меркель провела встречу в Берлине с Лавровым и Герасимовым.