Путин попросил: Макрон встретился с Лавровым в Париже

После проведения встречи в Берлине канцлера ФРГ Ангелы Меркель с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником генштаба российской армии Валерием Герасимовым, Лаврова и Герасимова во вторник, 24 июля, принял и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По информации канцелярии Макрона, о переговорах попросил президент РФ Владимир Путин. В незапланированной встрече в Елисейском дворце участвовал также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
В сообщении канцелярии говорится, что в Париже, как и ранее в Берлине, участники обсудили возвращение беженцев в Сирию и конфликт на востоке Украины.
Франция и ФРГ являются участницами нормандского формата переговоров по мирному урегулированию в Донбассе.
24 июля 2018 года Меркель провела встречу в Берлине с Лавровым и Герасимовым.