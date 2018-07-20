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20.07.2018, 06:30

Путин предложил Трампу провести в Донбассе референдум - Bloomberg

Путин предложил Трампу провести в Донбассе референдум - Bloomberg - Фото
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - пресс-служба Белого дома)

Кто те люди, которые слили данные о Хельсинки, не говорится, хотя было сказано, что кроме лидеров за закрытыми дверями присутствовали лишь переводчики

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На двустороннем саммите в Хельсинки российский президент Владимир Путин якобы предлагал американскому коллеге Дональду Трампу провести "референдум" на временно оккупированном Россией Донбассе, чтобы "помочь решить военный конфликт в Восточной Украине". Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на неких двух людей, которые присутствовали на встрече лидеров тет-а-тет.

По словам Путина, такое "референдум" следует провести "под эгидой международного сообщества". Он также якобы согласился с тем, что о предложении не стоит говорить публично, чтобы у Трампа было время на обдумывание такой идеи.

В Белом доме не ответили на запрос Bloomberg о комментарии, а путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался раскрывать детали разговоров об Украине на саммите, уточнив, что "обсуждались некоторые новые идеи, которые будут прорабатываться".

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На той же пресс-конференции Путин проговорился о том, что на территории украинского Крыма в марте 2014 года "мы провели референдум в соответствии с международным правом". В мае 2014 года главари боевиков в Донбассе устроили свои "референдумы", позднее на оккупированной территории ввели рубль, а в 2017-м приняли свои "паспорта", которые Россия "признала".

"Предложение Путина (о Донбассе) встревожит украинских чиновников, особенно после того, как на прошлой неделе он, похоже, оставил открытой возможность признания Крыма российским", - пишет Bloomberg.

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16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события. Трампа после пресс-коференции с Путиным ждал шквал критики. Российский лидер затем пригрозил "серьезными рисками" обострения в Донбассе.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, война в донбассе, референдум, хельсинки
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