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17.07.2018, 06:27

Путин угрожает Украине в случае вступления в НАТО

Путин угрожает Украине в случае вступления в НАТО - Фото
Владимир Путин (фото - скриншот с видео)

Президент РФ заявил о "крайне негативной реакции" на расширение Альянса в сторону российской границы

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Президент страны-герессора РФ Владимир Путин заявил, что в случае вступления Украины или Грузии в НАТО, Россия отреагирует "крайне негативно". Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Путин назвал расширение НАТО прямой угрозой для РФ.

"Для нас, что же, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам было бы угрозой. И реакция была бы крайне негативной", - сказал Путин. 

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, что отказ Украины от возможного вступления в НАТО не прекратит российскую агрессию против страны, так как в РФ стремление Киева к евроатлантической интеграции считают "одной из проблем, но не единственной".

12 июля, президент Петр Порошенко заявил на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге, который состоялся на саммите Альянса в Брюсселем, что в Конституции таким образом должно быть закреплено стремление Украины быть в Североатлантическом альянсе, чтобы его невозможно было "отозвать" позднее. 

Позже, 12 июля, по итогам заседания Грузия-Украина-НАТО в Брюсселе было принято заявление, в котором Альянс подтвердил, что Украина в будущем может стать членом НАТО.

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Теги: вступление Украины в НАТО, Россия, владимир путин, нато
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