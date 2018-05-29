Роман Бессмертный намерен баллотироваться в президенты

Роман Бессмертный - экс-посол Украины в Белоруссии, экс-замглавы Секретариата Президента Украины

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Главными своими задачами политик назвал пересмотр Конституции, закона о реинтеграции Донбасса и функций правительства

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Бывший вице-премьер-министр, дипломат Роман Бессмертный заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Украины. Об этом он заявил на презентации своей программы, передает Громадське радіо.

«Вы меня об этом спрашивали не раз, и я сообщаю, что вижу свое будущее в том, чтобы баллотироваться в президенты», - сказал он.

Главными своими задачами политик назвал пересмотр Конституции, закона о реинтеграции Донбасса и функций правительства.

С 2015 г. Бессмертный был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Он вел переговоры об условиях выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и о возможности или невозможности внесения изменений в Конституцию.

Однако в апреле 2016-го Бессмертный заявил о своем выходе из процесса переговоров: «Я выхожу из минского процесса и не буду дальше участвовать в волонтерстве на этой дипломатической ниве». В подгруппе его сменила Ольга Айвазовская.