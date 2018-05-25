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25.05.2018, 17:46

Россия тайно переселила в Крым около миллиона человек - Джемилев

Россия тайно переселила в Крым около миллиона человек - Джемилев - Фото
Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Принудительная смена демографии полуострова приравнивается к военным преступлениям

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РФ переселила в оккупированный Крым около миллиона человек с российской территории. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Укринформ.

Массовое заселение властями России украинского полуострова русскоязычными гражданами из других регионов - ни что иное как принудительная смена демографии полуострова, которая приравнивается к военным преступлениям в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года. Поэтому данные о том, сколько народу оккупационная власть завезла в Крым, тщательно скрываются, сказал Джемилев.

Ссылаясь на показания жителей Крыма, которые остались на полуострове после 2014 года, Джемилев отметил, что сейчас речь может идти о переселении примерно от 850 тысяч до миллиона человек.

19 мая Джемилев говорил, что молчание международного сообщества в 1944 году, когда проходила депортация крымских татар, поощряло СССР на дальнейшие преступления и убийства миллионов людей.

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Теги: аннексия Крыма, Мустафа Джемилев, демография
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