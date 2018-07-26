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26.07.2018, 15:12

Россияне и иностранцы: СБУ раскроет данные наемников ЧВК Вагнера

Россияне и иностранцы: СБУ раскроет данные наемников ЧВК Вагнера - Фото
Игорь Гуськов (фото - пресс-служба СБУ)

Сегодня СБУ обнародует первую часть имеющейся информации о российских и иностранных наемниках ЧВК Вагнера, которые участвовали в боях в Сирии

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Служба безопасности Украины идентифицировала 206 наемников ЧВК Вагнера и готова обнародовать информацию. Об этом сегодня, 26 июля, на брифинге заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Он напомнил, что в феврале 2018 года в СМИ появилась информация о крупных потерях ЧВК Вагнера в Сирии в результате военной операции - от десятка до сотен погибших наемников. При этом в росСМИ говорилось о пяти погибших, "предположительно, гражданах РФ".

"СБУ установила и идентифицировала личности 206 наемников ЧВК Вагнера, которые непосредственно принимали участие в... наступлении. Имеющиеся документы свидетельствуют, что не менее 80 наемников погибли и более 100 наемников получили ранения разной степени тяжести", - сообщил он.

По его словам, сегодня СБУ обнародует первую часть имеющейся информации, а именно - персональные данные 40 погибших и 30 раненых наемников, а также досье на отдельных иностранных граждан-членов ЧВК, которые принимали участие в боевом столкновении.

Гуськов добавил, что РФ скрывала информацию о погибших, выдавая их за пропавших без вести, но после президентских выборов в РФ родственники убитых наемников "в условиях строгой секретности стали получать гробы со своими близкими, при этом их продолжали шантажировать невыплатой денежной помощи за смерть наемника в случае раскрытия информации".

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Ранее Гуськов уже говорил, что ЧВК Вагнера, это не "частная военная компания", а структура спецслужб РФ. СБУ считает, что наемники причастны к катастрофе сбитого украинский военно-транспортный самолет Ил-76 в аэропорту Луганска 14 июня 2014 года. На борту самолета были 9 членов экипажа и 40 десантников - все они погибли.  

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Теги: Россия, Сирия, Донбасс, чвк вагнера, сбу, наемники, ил-76, катастрофа ил-76, спецслужбы РФ
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