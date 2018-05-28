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28.05.2018, 14:13

Российские прокуроры просят для Сущенко 14 лет тюрьмы

Российские прокуроры просят для Сущенко 14 лет тюрьмы - Фото
Сущенко Роман Фото: скриншот видео

Сегодня в суде проходят прения сторон по делу политзаключенного

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Московский городской суд вынесет приговор незаконно удерживаемому в РФ украинскому журналисту Роману Сущенко 4 июня. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Марк Фейгин.

Также он сообщил, что сегодня в суде проходят прения сторон по делу Сущенко.

Как отметил Фейгин, обвинение просит для журналиста 14 лет лишения свободы.

18 мая генеральный директор МИА Россия Дмитрий Киселев высказал мнение, что Кремль может обменять арестованного в Украине руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского на украинских политзаключенных Романа Сущенко или Олега Сенцова

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Теги: приговор, прокурор, роман сущенко, марк фейгин
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