САП сочла вину Авакова и Чеботаря недоказанной, НАБУ недоумевает

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В НАБУ говорят, что в апреле САП соглашалась с тем, что все доказательства добыты

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САП закрыла производство в «деле рюкзаков» против двух фигурантов - Александра Авакова и Сергея Чеботаря из-за отсутствия прямых достаточных доказательств, что они были знакомы с планом поставки именно некачественных рюкзаков. Об этом говорится в постановлении за подписью прокурора САП, которое опубликовало Радио Свобода.

В документе сказано, что третий фигурант дела Владимир Литвин, который непосредственно заказывал пошив некачественных рюкзаков, "перестал отрицать свою причастность к совершению уголовно-наказуемых действий". Он пояснил, что, выиграв тендер МВД, заказа изготовление рюкзаков, которые не соответствовали тендерной документации.

Прокуроры считают, что "Литвин фактически признал факт завладения средствами МВД путем обмана с использованием поддельных документов".

В САП допускают, что версия Литвина может быть правдивой, при этом, по мнению прокуратуры, эта версия исключает осведомленность Авакова и Чеботаря с планами Литвина поставить некачественные рюкзаки.

"С учетом этих показаний должны быть снова оценены все другие доказательства в уголовном производстве. При таких обстоятельствах прямые достаточные доказательства того, что Чеботарь С.И. и Аваков А.А. были осведомлены (...) следствием не добыты и возможности их получения исчерпаны», - говорится в постановлении.

В НАБУ это решение САП назвали "непонятным и непоследовательным". Там отметили, что в апреле этого года детективы НАБУ вместе с прокурорами САП приняли решение о том, что все доказательства добыты и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

"После этого по требованию прокуроров детективы подготовили объемный реестр и обвинительный акт в отношении всех трех подозреваемых, которые нужны только в случае направления в суд", - говорят в бюро.