САП вернула в НАБУ на доработку дело о предложении взятки Супрун

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Судя по словам главы САП, прокуроры считают, что с имеющимися материалами невозможно будет доказывать состав преступления в суде

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Дело о предложении взятки и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун вернули в НАБУ на доработку. Об этом сегодня сообщил журналистам руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Украинская правда.

Он отметил, что о подозрении в деле пока никому не сообщали.

По словам Холодницкого, в деле была заменена группа прокуроров. Он отметил, что прокуроры вернули дело в НАБУ на доработку, так как новый процессуальный руководитель, "как и предыдущий, не видят оснований для объявления подозрения по состоянию на сейчас".

Судя по словам главы САП, прокуроры считают, что с имеющимися материалами невозможно будет доказывать состав преступления в суде.

При этом Холодницкий отметил, что дело расследуется больше года.

По данным СМИ, помощник-консультант лидера Радикальной партии Олега Ляшко Олег Богачов ранее от имени мэра Вишневого якобы предлагал и.о. министра здравоохранения квартиру в новостройке в Вишневом, если она посодействует в получении медицинского оборудования для горбольницы Вишневого.