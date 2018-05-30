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30.05.2018, 19:12

Савченко приостановила голодовку

Савченко приостановила голодовку - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Для прохождения повторной экспертизы на полиграфе

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Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и свержения государственной власти, объявила о прерывании голодовки для прохождения повторной экспертизы на полиграфе. Об этом сообщила  в Facebook пресс-служба Савченко.

Решение о необходимости повторной экспертизы на детекторе лжи Савченко приняла в связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов прежней экспертизы, говорится сообщении.

Отмечается, что защита депутата готовит ходатайство для назначения психо-физиологического исследования на полиграфе в государственном учреждении.

22 марта 2018 года Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко и дала добро на ее арест. Суд арестовал нардепа на два месяца без права залога. Ей грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения. 15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко на два месяца - до 13 июля.

Савченко объявила голодовку 23 марта. В середине апреля она сделала трехдневный перерыв для прохождения экспертизы на полиграфе, после чего вновь отказалась от пищи. 

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Теги: Надежда Савченко, голодовка
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