Савченко в суде требует 1 грн с прокурора: опорочил ее честь

Суд по Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Арестованная нардеп Надежда Савченко требует компенсировать ей моральный ущерб от слов прокурора, который сравнил ее с военными РФ

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Нардеп Надежда Савченко обратилась в суд с просьбой взыскать одну гривню морального ущерба с Главной военной прокуратуры и потребовала удалить из интернета всю порочащую ее честь информацию. Соответствующий иск поступил в Деснянский райсуд Киева по месту жительства Савченко.

Так, арестованная хочет, чтобы Военная прокуратура опровергнула заявления Александра Климовича, "как не соответствующие действительности и порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, - путем удаления их со всех интернет ресурсов".

В свою очередь, Деснянский суд указал, что ведомство, против которого подан иск, расположено в Соломенском районе столицы и поэтому судья Елена Лисовская передала его на рассмотрение в Соломенский райсуд Киева.

Прокурор Климович в ходе одного из судебных заседаний по делу Савченко-Рубана заявил, что российские военные Александр Александров и Евгений Ерофеев лучше самой Савченко, потому что "не осуществляют террористический акт и убийства на территории собственного государства". В свое время на них обменяли Савченко, которая была в российском плену.

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Владимира Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.

22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее и Рубана. Нардепу грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктора Медведчука "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это "полный абсурд".

1 августа, досудебное расследование "дела Савченко-Рубана" было завершено.