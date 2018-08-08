Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.08.2018, 17:01

Савченко в суде требует 1 грн с прокурора: опорочил ее честь

Савченко в суде требует 1 грн с прокурора: опорочил ее честь - Фото
Суд по Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Арестованная нардеп Надежда Савченко требует компенсировать ей моральный ущерб от слов прокурора, который сравнил ее с военными РФ

Реклама
Реклама

Нардеп Надежда Савченко обратилась в суд с просьбой взыскать одну гривню морального ущерба с Главной военной прокуратуры и потребовала удалить из интернета всю порочащую ее честь информацию. Соответствующий иск поступил в Деснянский райсуд Киева по месту жительства Савченко.

Так, арестованная хочет, чтобы Военная прокуратура опровергнула заявления Александра Климовича, "как не соответствующие действительности и порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, - путем удаления их со всех интернет ресурсов".

В свою очередь, Деснянский суд указал, что ведомство, против которого подан иск, расположено в Соломенском районе столицы и поэтому судья Елена Лисовская передала его на рассмотрение в Соломенский райсуд Киева.

Прокурор Климович в ходе одного из судебных заседаний по делу Савченко-Рубана заявил, что российские военные Александр Александров и Евгений Ерофеев лучше самой Савченко, потому что "не осуществляют террористический акт и убийства на территории собственного государства". В свое время на них обменяли Савченко, которая была в российском плену.

Читайте также: Аврал и арест: что сделали силовики в деле Савченко-Рубана

Владимира Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.

22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее и Рубана. Нардепу грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктора Медведчука "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это "полный абсурд".

1 августа, досудебное расследование "дела Савченко-Рубана" было завершено.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, прокурор, Надежда Савченко, компенсация, моральный ущерб
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Закопали живым: в ГУР сообщили о зверствах боевиков
Происшествия Закопали живым: в ГУР сообщили о зверствах боевиков
Украина надеется на разбирательство по Филлипсу за терроризм
Политика Украина надеется на разбирательство по Филлипсу за терроризм
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 