Сенцов не ориентируется в датах и днях недели - Денисова

Олег Сенцов (скриншот видео)

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Омбудсмен подтвердила информацию о втором кризисе, а также сообщила, что у Сенцова ослаблена сердечная мышца

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Здоровье украинского политзаключенного Олега Сенцова значительно ухудшилось, у него ослаблена сердечная мышца. Об этом со ссылкой на адвоката режиссера Дмитрия Динзе сообщила на своей странице в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

"Он (Сенцов, - ред.) практически не ориентируется в датах и переспрашивает адвоката, какой сегодня день", - написала Денисова.

Она подтвердила информацию о втором кризисе, а также сообщила, что у Сенцова ослаблена сердечная мышца.

Поэтому Денисова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль Хусейну, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой организовать визит к Сенцову для проверки информации о его состоянии.

Сегодня сообщалось, что Сенцов, который голодает уже 66-й день, после второго кризиса начал ежедневно принимать по две ложки питательной смеси.