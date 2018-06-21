Сенцов опроверг слова Москальковой о "лечебном голодании"

Сенцов Олег Фото: скриншот

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Адвокат допускает, что Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе

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Украинский политзаключенный Олег Сенцов опроверг слова российского омбудсмена Татьяны Москальковой о «лечебном голодании» и прибавлении в весе. Об этом после встречи с Сенцовым рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, сообщает русская служба Радио Свобода.

«Очевидно, Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (России) Анатолий Сак, который регулярно посещает Сенцова», - предположил адвокат.

По словам Динзе, Сенцов рассказал, что Сак фотографировал его, однако отказался передать фото украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, когда ее не пустили в колонию, и она просила предоставить сведения о здоровье Сенцова.

Сегодня Денисова со ссылкой на Динзе сообщила, что у Сенцова, который голодает на протяжении уже 39 дней, возникли проблемы с сердцем и почками, он переведен в медчасть.