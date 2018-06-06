Сенцов просит людей не голодать в его поддержку - адвокат

Сенцов Олег Фото: скриншот Радио Свобода

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Режиссер считает, что люди не должны голодать, так как у них есть много других возможностей влиять на ситуацию с политзаключенными

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Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии, и который 14 мая объявил голодовку, призвал людей не голодать в его поддержку. Об этом в Facebook написал его адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, так как у них много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными. А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка", - написал адвокат.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить Сенцова. 4 июня Кольченко попал в медсанчасть.

Сегодня адвокат Ольга Динзе заявила, что после более трех недель голодовки состояние Сенцова стремительно ухудшается.