Сенцов выступил против голодовки Кольченко - сестра заложника

Сенцов Олег Фото: facebook

commenthover

Политзаключенный знает о состоянии здоровья Кольченко и потому высказался против его отказа от еды

Реклама

Реклама

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в российской колонии, высказался против голодания обвиняемого с ним по одному сфабрикованному делу крымчанина Александра Кольченко, который отказался от еды в его поддержку. Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан, которая общалась с адвокатом Дмитрием Динзе, передает Hromadske.

Согласно сообщению, Сенцов выступил против голодания Кольченко, так как знает о его проблемах со здоровьем.

"Он никого не призывает к голоданию, но благодарен всем, кто его поддерживает", - сказала Каплан.

Также сказано, что адвокат Сенцова 4 июня навещал его в колонии на протяжении трех часов. По его словам, политзаключенный прочитал все письма, адресованные ему и узнал об акциях в его поддержку по всему миру.

16 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму.

31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить узника РФ Олега Сенцова, с которым до приговора знаком не был. 4 июня он попал в медсанчасть.

25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Его сообщником Кремль назвал крымчанина Александра Кольченко, который приговорен в РФ к 10 годам заключения.