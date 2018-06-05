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05.06.2018, 06:45

Сенцову могут заливать питательное вещество через нос - адвокат

Сенцову могут заливать питательное вещество через нос - адвокат - Фото
Олег Сенцов (фото - Радио Свобода)

После 30 дней голодовки, Сенцову могут делать зондирование и, если и тогда он не откажется от голодовки, конец может быть фатальным

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Российские тюремные врачи, которые наблюдают за здоровьем украинского политзаключенного Олега Сенцова, ожидают, что с 30 дня голодовки узника РФ будет негативная реакция, которая потребует вмешательства. Об это рассказал адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова в колонии, передает Радио Свобода

"Когда такое произойдет, его будут зондировать, заливать питательное вещество в нос. Но, если не перестанет и после этого отказываться от еды, то конец будет фатальный. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега", - рассказал адвокат. 

По его словам, Сенцов "в общем выглядит нормально". Ему делали ультразвуковое исследование, которое показало, что внутренние органы в норме. 

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

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Теги: оккупация крыма, политзаключенный, голодовка, Олег Сенцов, зондирование
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