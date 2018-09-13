Скандал с экстрадицией. Командир батальона опроверг слова Луценко

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Муслим Чеберлоевский утверждает, что с осени 2017 года Тимур Тумгоев был на передовой

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Командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский подтвердил в комментарии корреспонденту LIGA.net, что экстрадированный по запросу РФ уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев является членом его батальона и принимал участие в боевых действиях.

"С ноября 2017 года он участвовал с нашими ребятами на передовой. Конечно, он не застал 2014-2016 гг, когда действительно шли конкретные бои… Но боевые действия и сегодня продолжаются", - сказал Муслим Чеберлоевский.

По его словам, у Тумгоева было удостоверение члена батальона имени Шейха Мансура, и правоохранители знали об этом.

Также Чеберлоевский подтвердил, что структурно его батальон входит в Украинскую добровольческую армию Дмитрия Яроша.

Командир также отметил, что есть еще несколько разыскиваемых россиянами чеченцев, принимавших участие в русско-чеченских войнах, которых в Украине сейчас "таскают по судам и задают какие-то вопросы".

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что экстрадировали гражданина России Тимура Тумгоева по запросу "компетентных органов РФ".

Пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко заявил, что ГПУ не известно о желании Тумгоева воевать против российского агрессора в Донбассе. "Каких-либо данных об участии лица в АТО или желании участвовать в АТО не поступало", - отметил он.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Тумгоев якобы сам сказал, что "воевал только в Сирии за ИГ".