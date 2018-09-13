Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.09.2018, 21:48

Скандал с экстрадицией. Командир батальона опроверг слова Луценко

Скандал с экстрадицией. Командир батальона опроверг слова Луценко - Фото

Муслим Чеберлоевский утверждает, что с осени 2017 года Тимур Тумгоев был на передовой

Реклама
Реклама

Командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский подтвердил в комментарии корреспонденту LIGA.net, что экстрадированный по запросу РФ уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев является членом его батальона и принимал участие в боевых действиях.

"С ноября 2017 года он участвовал с нашими ребятами на передовой. Конечно, он не застал 2014-2016 гг, когда действительно шли конкретные бои… Но боевые действия и сегодня продолжаются", - сказал Муслим Чеберлоевский.

По его словам, у Тумгоева было удостоверение члена батальона имени Шейха Мансура, и правоохранители знали об этом.

Также Чеберлоевский подтвердил, что структурно его батальон входит в Украинскую добровольческую армию Дмитрия Яроша.

Командир также отметил, что есть еще несколько разыскиваемых россиянами чеченцев, принимавших участие в русско-чеченских войнах, которых в Украине сейчас "таскают по судам и задают какие-то вопросы".

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что экстрадировали гражданина России Тимура Тумгоева по запросу "компетентных органов РФ".

Пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко заявил, что ГПУ не известно о желании Тумгоева воевать против российского агрессора в Донбассе. "Каких-либо данных об участии лица в АТО или желании участвовать в АТО не поступало", - отметил он.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Тумгоев якобы сам сказал, что "воевал только в Сирии за ИГ".

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: АТО, передовая, доброволец, тимур тумгоев, Муслим Чеберлоевский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Климкин призвал ЕС ввести санкции за незаконное лишение свободы
Политика Климкин призвал ЕС ввести санкции за незаконное лишение свободы
В Меловом начал работу пункт пропуска на границе с РФ: фото
Общество В Меловом начал работу пункт пропуска на границе с РФ: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 