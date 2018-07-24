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24.07.2018, 13:16

Сломавшему Найему челюсть не продлили арест, нардеп возмущен

Сломавшему Найему челюсть не продлили арест, нардеп возмущен - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Суд в Киеве отказался продлевать заочный арест скрывающемуся от ответственности Магомед-Амин Саитову; Найем подозревает подкуп у правоохранителей

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Магомед-Амину Саитову, которого следствие подозревает в избиении нардепа Мустафы Найема, Шевченковский райсуд Киева отказался продлевать заочный арест. Об этом речь идет в постановлении суда еще за 9 июля.

Сейчас фигурант резонансного дела находится в Азербайджане, куда сбежал сразу же после инцидента с Найемом.

Нацполиция и прокурор настаивали, что срок содержания под стражей нужно продлить, однако судья Оксана Хардина в этом следователю отказала. Аргументация суда - "поскольку ходатайство и приложения к нему не содержат данных об объявлении ОСОБА_2 (Саитов, – ред.) именно в международный розыск".

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Как пояснил у себя в Facebook Найем, прокурор пришел в суд просить продления ареста без документов о том, что Саитов - в международном розыске. "То есть, либо никто никого в розыск и не объявлял, либо преступная халатность <...> В банальное "перепутали/забыли взять бумажку" не верю", - сделал вывод нардеп.

"Я понимаю, что департамент международно-правового сотрудничества ГПУ занят более перспективными клиентами за границей, но зачем же это бл****во так открыто демонстрировать?" - написал Найем, добавив, что "если взяли деньги, научитесь уже как-то аккуратнее это уродство скрывать".

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30 апреля 2018 года в Киеве группа мужчин избила Найема, сломав ему челюсть. По словам депутата, инциденту предшествовала его перепалка: он принципиально не уступил им дорогу на автомобиле у Бессарабского рынка. Троим инкриминируют "хулиганство", беглецу - "умышленное телесное повреждение средней тяжести". Украина ждет экстрадиции Саитова.

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Теги: Шевченковский суд Киева, арест, Мустафа Найем, избиение, магомед-амин саитов
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