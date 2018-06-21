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21.06.2018, 21:20

США призвали Россию допустить Денисову к Сенцову и Балуху

США призвали Россию допустить Денисову к Сенцову и Балуху - Фото
Флаг США Фото: pixabay.com

Также представитель США в ОБСЕ призвала власти РФ "без лишних промедлений освободить всех, кого незаконно удерживают"

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Представитель США в ОБСЕ Мишель Сайдерс выразила возмущение в связи с отказом властей РФ допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху и призвала немедленно организовать встречи. Об этом Сайдерс сказала на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы потрясены, что Россия еще раз отказала украинскому омбудсмену в доступе к украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, который страдает в заключении в России по сфабрикованным обвинениям в терроризме", - сказала представитель США.

Также, по словам Сайдерс, США обеспокоены состоянием Владимира Балуха, который голодает уже 95-й день.

"Российские власти должны немедленно разрешить украинскому омбудсмену доступ к этим заключенным и без лишних промедлений освободить всех, кого незаконно удерживают", - заявила Сайдерс.

Как известно, российские власти саботируют выполнение договоренностей о визите омбудсмена к украинским политзаключенным в РФ.

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Теги: Владимир Балух, Людмила Денисова, обсе, Олег Сенцов
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