США призвали Россию допустить Денисову к Сенцову и Балуху

Флаг США Фото: pixabay.com

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Также представитель США в ОБСЕ призвала власти РФ "без лишних промедлений освободить всех, кого незаконно удерживают"

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Представитель США в ОБСЕ Мишель Сайдерс выразила возмущение в связи с отказом властей РФ допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху и призвала немедленно организовать встречи. Об этом Сайдерс сказала на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы потрясены, что Россия еще раз отказала украинскому омбудсмену в доступе к украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, который страдает в заключении в России по сфабрикованным обвинениям в терроризме", - сказала представитель США.

Также, по словам Сайдерс, США обеспокоены состоянием Владимира Балуха, который голодает уже 95-й день.

"Российские власти должны немедленно разрешить украинскому омбудсмену доступ к этим заключенным и без лишних промедлений освободить всех, кого незаконно удерживают", - заявила Сайдерс.

Как известно, российские власти саботируют выполнение договоренностей о визите омбудсмена к украинским политзаключенным в РФ.