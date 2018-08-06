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06.08.2018, 10:37

Столовая Рады закупила муку в два раза дороже средней цены - СМИ

Столовая Рады закупила муку в два раза дороже средней цены - СМИ - Фото
Фото: mediananny.com

Парламентская столовая закупит 20 тонн муки по 15 грн за килограмм, в то время как средняя цена - около 8 грн

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Столовая Верховной Рады закупила муку по цене в два раза выше рыночной. Об этом сообщают Наши гроши со ссылкой на систему закупок Прозорро. 

Пшеничную муку высшего качества закупили у "Фудси Компани ЛТД". Всего - 20 тонн в таре по 50 кг. Цена за килограм - 15 грн. 

На сайте компании такая же мука такого же качества продается в два раза дешевле - по 7,70 за кг, если покупать в мешке по 50 кг. Отмечается, что при покупке в упаковке одного килограмма цена все равно ниже - 10 грн.

На других тендерах цены тоже меньше - Киевский метрополитен в июле закупил муку высшего качества по 8,28 грн/кг. 

Отмечается, что киевской компанией "Фудси Компани Лтд" владеют Леонид Моруженко и Наталия Вивденко. Компания в этом году уже получила два подряда парламентской столовой. 

Единственным конкурентом на тендере была "Люксспецметалопоставка", которая не загрузила ни одного документа и среди владельцев которой также Наталья Вивденко. 

Сейчас в Раде реставрируют купол - это обойдется налогоплательщикам Украины в семь миллионов гривень. 

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Теги: верховная рада, тендер, закупка, мука, столовая
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