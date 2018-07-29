Стрелять из всего, что есть: ВСУ усилят противовоздушный щит

Фото: ВС ВСУ

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Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что зенитно-ракетные войска в этом году намерены усилить противовоздушную оборону Украины

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В 2018 году подразделения зенитно-ракетных войск ВСУ намерены увеличить интенсивность практических тренировок и увеличить парк боеспособных комплексов, чтобы усилить противовоздушный щит Украины на фоне агрессии со стороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

Подразделения зенитно-ракетных войск (ЗРВ), которые не участвуют непосредственно в боях за освобождение оккупированных территорий Донбасса, являются мощным сдерживающим фактором, благодаря которому "агрессор до сих пор не решился перейти к полномасштабной войне с применением боевой авиации", скакзано в сообщении.

В этом году ЗРВ проведут более 150 тактических и командно-штабных учений, 4200 тренировок боевых расчетов и мероприятий боевого слаживания, что превышает показатели прошлого года.

Украинские военные отметили, что на вооружении ВСУ стоят зенитно-ракетные комплексы Бук-М1 и С-300 различных модификаций, которые постоянно модернизируются. Также сказано, что на вооружение возвращаются ЗРК малой дальности С-125 и дальнобойной С-200В (Вега).

"Если все запланированные мероприятия пройдут успешно, то уже в ближайшее время количество боеспособных комплексов в составе зенитных ракетных войск ВС Украины увеличится на треть. Поэтому в условиях ритмичного финансирования Украина способна быстро усилить противовоздушный щит", – сообщили украинские военные.

В ВСУ рассказали, что круглосуточно на боевом дежурстве в районе операции Объединенных сил находится более 2,5 тысяч специалистов ЗРВ, способных "отразить массированную атаку авиации и крылатых ракет противника".

"В этом году ЗРВ будут стрелять еще больше и из всего, что есть на вооружении. Параллельно в штабах работают над ростом эффективности подготовки личного состава. Активно внедряют боевой опыт, полученный на востоке страны, меняют форматы учений, замыслы и сценарии, чтобы они соответствовали требованиям сегодняшнего и потенциальным угрозам", - резюмировали военные.

Фото: ВС ВСУ

11 февраля сообщалось, что Укроборонпром начнет серийную модернизацию ЗРК Печора.