Суд не продлил меру пресечения для Савченко

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Прокуратура подала ходатайство об отводе судьи, которое было удовлетворено

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Ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей подозреваемого в подготовке теракта депутата Надежды Савченко направили на повторное определение следственного судьи. Такое решение сегодня принял Шевченковский райсуд Киева, сообщает Украинская правда.

Во время заседания сторона обвинения заявила отвод судьи Елены Мелешак, которая должна была рассматривать продление меры пресечения.

По мнению прокурора, при определении следственного судьи было "нарушено правило ... об автоматизированном распределении дел" из-за того, что судья в день распределения находилась в отпуске.

Суд удовлетворил это ходатайство, и теперь нужно заново определить судью, который вынесет решение по мере пресечения для Савченко, срок действия которой истекает 13 июля.

22 мая суд арестовал нардепа на два месяца без права залога, затем арест был продлен до 13 июля.

Адвокаты просили изменить меру пресечения Савченко на ночной домашний арест, но 22 июня суд отклонил ходатайство и оставил подозреваемую в СИЗО.

Савченко подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (насильственное свержение конституционного строя и смена власти, подготовка к преступлению группой лиц, создание террористической группировки, незаконное владение оружием).