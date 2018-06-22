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22.06.2018, 19:44

Суд оставил Савченко в СИЗО

Суд оставил Савченко в СИЗО - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд также поручил СБУ провести расследование по заявлению Савченко о том, что у нее взяли образцы ДНК с применением силы

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Судья Шевченковского суда Павел Слободянюк отказал в ходатайстве защиты Надежды Савченко и оставил ее в СИЗО, передает корреспондент LIGA.net.

Адвокаты просили изменить меру пресечения Савченко на ночной домашний арест. Также 26 представителей общественных организаций и местного самоуправления подали в суд заявления о том, что готовы взять депутата на поруки.

Суд также поручил СБУ провести расследование по заявлению Савченко о том, что у нее взяли образцы ДНК с применением силы.

22 марта 2018 года Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко и дала добро на ее арест. Суд арестовал нардепа на два месяца без права залога, затем арест был продлен до 13 июля. Ей грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

Две недели назад Савченко прекратила объявленную ранее голодовку, чтобы без сбоев пройти следующую проверку на полиграфе.

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Теги: сбу, Надежда Савченко, мера пресечения, адвокат, арест
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