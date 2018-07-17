Суд по Януковичу перешел к дебатам, адвокаты беглеца возмущены

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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Защита возражала, что суд "торопится" и "не дает возможности допросить свидетелей", но получили ответ, что ни один из них на заседание не явился

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Суд по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича завершил допрос свидетелей и перешел к стадии дебатов. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент LIGA.net.

Сегодня планировался допрос свидетелей со стороны защиты, но адвокаты Януковича так и не обеспечили их участие.

По мнению суда, в более чем 50 судебных заседаниях за более чем год слушания дела судом "в открытом, равноправном и соревновательном процессе" было достигнуто "эффективное с точки зрения справедливости" рассмотрение дела.

"В частности, допрошены 52 свидетеля, 15 из которых - по инициативе защиты. Исследованы десятки томов письменных доказательств, просмотрены и прослушаны часы видео- и аудиодоказательств, большинство из них - по представлению стороны защиты. Рассмотрены сотни заявлений и ходатайств защитников и обвиняемого Януковича", - отметил судья.

После этого Девятко заявил, что суд постановил возобновить судебные дебаты - они объявлены открытыми.

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Ранее планировалось, что допрос свидетелей состоится еще 18-20 июля.

Также судья отметил, что если 30 июля адвокаты Янукович не явятся в суд, он будет вынужден вынести на обсуждение вопрос о назначении экс-президенту защитника из Центра бесплатной правовой помощи.

Дебаты состоятся 30 июля в 10:00 утра.