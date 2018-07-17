Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.07.2018, 13:01

Суд по Януковичу перешел к дебатам, адвокаты беглеца возмущены

Суд по Януковичу перешел к дебатам, адвокаты беглеца возмущены - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Защита возражала, что суд "торопится" и "не дает возможности допросить свидетелей", но получили ответ, что ни один из них на заседание не явился

Реклама
Реклама

Суд по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича завершил допрос свидетелей и перешел к стадии дебатов. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент LIGA.net.

Сегодня планировался допрос свидетелей со стороны защиты, но адвокаты Януковича так и не обеспечили их участие.

По мнению суда, в более чем 50 судебных заседаниях за более чем год слушания дела судом "в открытом, равноправном и соревновательном процессе" было достигнуто "эффективное с точки зрения справедливости" рассмотрение дела.

"В частности, допрошены 52 свидетеля, 15 из которых - по инициативе защиты. Исследованы десятки томов письменных доказательств, просмотрены и прослушаны часы видео- и аудиодоказательств, большинство из них - по представлению стороны защиты. Рассмотрены сотни заявлений и ходатайств защитников и обвиняемого Януковича", - отметил судья.

После этого Девятко заявил, что суд постановил возобновить судебные дебаты - они объявлены открытыми.

Читайте также: Суд отказался допрашивать Кравчука в деле о госизмене Януковича

Ранее планировалось, что допрос свидетелей состоится еще 18-20 июля.

Также судья отметил, что если 30 июля адвокаты Янукович не явятся в суд, он будет вынужден вынести на обсуждение вопрос о назначении экс-президенту защитника из Центра бесплатной правовой помощи.

Дебаты состоятся 30 июля в 10:00 утра.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 17.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: виктор янукович, суд, дебаты, свидетели, госизмена
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Донбассе погиб военный: боевики прицельно били по позициям ВСУ
Происшествия В Донбассе погиб военный: боевики прицельно били по позициям ВСУ
Суд отказался допрашивать Кравчука в деле о госизмене Януковича
Политика Суд отказался допрашивать Кравчука в деле о госизмене Януковича
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 