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06.09.2018, 14:30

Суд позволил работать "представительству ДНР" в Марселе - посол

Суд позволил работать "представительству ДНР" в Марселе - посол - Фото
Фото: Pixabay

Французский суд отказался закрывать "представительство" контролируемых Россией боевиков, которое разместилось в Марселе

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Сегодня, 6 сентября, суд французского города Экс-ан-Прованс принял решение не закрывать так называемое "представительво" контролируемых Россией боевиков "ДНР" в Марселе. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур. 

"Глубоко разочарован решением суда по т.н. представительскому центру "ДНР" во Франции. Рассчитываем на его обжалование прокуратурой: деятельности "представительства" террористической "ДНР" во Франции наконец должен быть положен конец", - написал он. 

В свою очередь глава так называемого "представительства" Юбер Файяр на своей странице в Facebook назвал решение "большой победой Донецкой народной республики". 

"Французское правосудие отклонило все просьбы государственного прокурора. Таким образом "представительство ДНР" во Франции признается и подкрепляется", - заявил он. 

В сентябре 2017 экс-депутат местного совета Марселя от правовой партии Национальный фронт Юбер Файяр объявил об открытии в Марселе так называемого общественного объединения "Представительский центр во Франции Донецкой народной республики".

21 октября 2017 года Министерство Европы и иностранных дел Франции обратилось к прокурору по этому поводу. Прокурор заявил, что такие организации "могут подорвать международный авторитет Франции".

Во время заседания суда адвокат "представительства" Жози-Жан Боске заявил, что "это всего лишь обычная ассоциация, даже если в ее название входят слова "официальное представительство". Он сказал, что это "только люди, которые поддерживают ДНР".

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Теги: франция, марсель, боевики днр, представительство днр, Олег Шамшур, посол украины во франции
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