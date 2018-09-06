Суд позволил работать "представительству ДНР" в Марселе - посол

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Сегодня, 6 сентября, суд французского города Экс-ан-Прованс принял решение не закрывать так называемое "представительво" контролируемых Россией боевиков "ДНР" в Марселе. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Глубоко разочарован решением суда по т.н. представительскому центру "ДНР" во Франции. Рассчитываем на его обжалование прокуратурой: деятельности "представительства" террористической "ДНР" во Франции наконец должен быть положен конец", - написал он.

В свою очередь глава так называемого "представительства" Юбер Файяр на своей странице в Facebook назвал решение "большой победой Донецкой народной республики".

"Французское правосудие отклонило все просьбы государственного прокурора. Таким образом "представительство ДНР" во Франции признается и подкрепляется", - заявил он.

В сентябре 2017 экс-депутат местного совета Марселя от правовой партии Национальный фронт Юбер Файяр объявил об открытии в Марселе так называемого общественного объединения "Представительский центр во Франции Донецкой народной республики".

21 октября 2017 года Министерство Европы и иностранных дел Франции обратилось к прокурору по этому поводу. Прокурор заявил, что такие организации "могут подорвать международный авторитет Франции".

Во время заседания суда адвокат "представительства" Жози-Жан Боске заявил, что "это всего лишь обычная ассоциация, даже если в ее название входят слова "официальное представительство". Он сказал, что это "только люди, которые поддерживают ДНР".