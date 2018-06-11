Сытник: НАБУ не находится под влиянием никакого органа власти

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Генинспектор Агентства нацбезопасности США Роберт Сторч подтвердил: нет признаков, что есть внешнее или внутреннее влияние

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Результаты независимого внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро показали, что бюро не находится под влиянием никакого другого органа власти или иностранной институции. Об этом во время брифинга заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

"Нет признаков, что есть внешнее или внутреннее влияние", - подтвердил генеральный инспектор Агентства национальной безопасности США , который был одним из кандидатов в аудиторы НАБУ.

Ранее глава НАБУ заявил в Верховной Раде, что у ведомства нет конфликта со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом он сказал, комментируя нашумевшее дело о прослушке главы САП Назара Холодницкого, передает корреспондент LIGA.net.

"Нет никакого конфликта между НАБУ и САП <...> Есть определенные производства <...> Не нужно спекулировать на этом процессе", - заявил он.

В то же время, по его словам, если появляется информация о возможных противоправных действиях какого угодно чиновника, "она должна расследоваться".