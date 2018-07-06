Сытник: Предвыборная истерика изменит способ "защиты от НАБУ"

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Есть два основных способа, которые пытаются использовать, чтобы уйти от расследований Бюро

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Перед президентскими выборами в следующем году возможен резкий рост жалоб на "политические преследования". Такое мнение высказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Укринформ.

Сытник спрогнозировал "истерику" и назвал два основных способа "защиты" от дел НАБУ. Первый - человек внезапно "заболевает". Второй - заявляет о "политических преследованиях".

По мнению директора НАБУ, перед выборами второй вариант будет более актуален.

Однако, по его убеждению, избирательный процесс никак не повлияет на работу НАБУ. При этом будущие выборы могут несколько повлиять на сроки начала функционирования Высшего антикоррупционного суда. По словам Сытника, с точки зрения логистики на это нужно 6-7 месяцев, а с политической - все зависит от наличия политической воли.

"С учетом выборов, а избирателям нужно что-то рассказывать, может быть, процесс будет более активным", - надеется он.

В этом контексте глава НАБУ напомнил, что агентство передало в суд уже почти 170 дел, включая очень резонансные, однако судебного прогресса по ним нет.

Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу 14 июня. Некоторые нормы документа №2447-VIII начнут действовать только с началом работы антикорсуда. С текстом документа помимо печатной газеты можно ознакомиться здесь.