Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.07.2018, 20:59

Сытник: Предвыборная истерика изменит способ "защиты от НАБУ"

Сытник: Предвыборная истерика изменит способ "защиты от НАБУ" - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Есть два основных способа, которые пытаются использовать, чтобы уйти от расследований Бюро

Реклама
Реклама

Перед президентскими выборами в следующем году возможен резкий рост жалоб на "политические преследования". Такое мнение высказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Укринформ.

Сытник спрогнозировал "истерику" и назвал два основных способа "защиты" от дел НАБУ. Первый - человек внезапно "заболевает". Второй - заявляет о "политических преследованиях".

По мнению директора НАБУ, перед выборами второй вариант будет более актуален. 

Однако, по его убеждению, избирательный процесс никак не повлияет на работу НАБУ. При этом будущие выборы могут несколько повлиять на сроки начала функционирования Высшего антикоррупционного суда. По словам Сытника, с точки зрения логистики на это нужно 6-7 месяцев, а с политической - все зависит от наличия политической воли.

"С учетом выборов, а избирателям нужно что-то рассказывать, может быть, процесс будет более активным", - надеется он.

В этом контексте глава НАБУ напомнил, что агентство передало в суд уже почти 170 дел, включая очень резонансные, однако судебного прогресса по ним нет.

Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу 14 июня. Некоторые нормы документа №2447-VIII начнут действовать только с началом работы антикорсуда. С текстом документа помимо печатной газеты можно ознакомиться здесь.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 06.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: предвыборная агитация, набу, артем сытник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Сытник не знает, когда аудиторы приступят к проверке НАБУ
Политика Сытник не знает, когда аудиторы приступят к проверке НАБУ
НАПК внесло предписание Сытнику за непредоставление информации
Политика НАПК внесло предписание Сытнику за непредоставление информации
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 