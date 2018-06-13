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13.06.2018, 12:45

У мамы Ляшко появились квартира и машиноместо на Печерске - СМИ

У мамы Ляшко появились квартира и машиноместо на Печерске - СМИ - Фото
Олег Ляшко с мамой (скриншот из видеозаписи)

По данным Деклараций, недвижимость находится в новостройке по ул. Коновальца, 36-Е. Цены за квадратный метр в этом доме стартуют от 31 тыс грн

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Мать лидера Радикальной партии Олега Ляшко Любовь Ляшко 6 ноября 2017 года оформила свидетельства о праве собственности на квартиру площадью 77 кв. м и 14-метровое машиноместо на столичном Печерске. Об этом сообщает проект Декларации.

Недвижимость находится в новостройке по ул. Евгения Коновальца, 36-Е. В настоящее время цены за квадратный метр в этом доме стартуют от 31 тыс грн, то есть примерная стоимость квартиры Любовь Ляшко составляет 2,4 млн грн. Правда, согласно информации из Реестра прав на недвижимое имущество, в эту квартиру и машиноместо мать нардепа инвестировала еще на этапе строительства, поэтому они могли обойтись ей несколько дешевле.

До выхода на пенсию Любовь Ляшко жила в селе Варва в Черниговской области, где работала оператором котельной на газоперерабатывающем заводе. Мать главного радикала страны никогда не владела никаким бизнесом и ее доход составляет 1,6 тыс грн пенсии в месяц.

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Ранее сообщалось, что в 2008 году Любовь Ляшко бесплатно получила от Вышгородской райгосадминистрации 2 га земли. Затем они были разбиты на более мелкие участки и часть из них продана под застройку. Сейчас у Любви Павловны осталось 0,84 га. Также она приобрела 72 сотки земли в селе Пуховка под Киевом. Совокупная стоимость всех наделов Любви Ляшко оценивается в около 3 млн грн.

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В 2012 году мать депутата купила три квартиры по 100 кв. м каждая в доме бизнес-класса на ул. Евгения Коновальца, 36-В. Правда, в следующем году все они были проданы и сейчас у нее осталось там лишь один 13-метровое машиноместо.

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В начале 2017 года Любовь Ляшко стала обладательницей трехкомнатной квартиры стоимостью около 1,5 млн грн в новостройке по ул. Бориса Гмыри 10/40. Также на нее оформлен дом неизвестной площади в селе Богдановка под Киевом.

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Теги: недвижимость, олег ляшко, декларации, печерск, мать, Любовь Ляшко
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