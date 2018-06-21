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21.06.2018, 17:59

У Сенцова проблемы с сердцем и почками - Денисова

У Сенцова проблемы с сердцем и почками - Денисова - Фото
Олег Сенцов

На 26-й день голодовки у Сенцова случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии

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У украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает на протяжении уже 39 дней, возникли проблемы с сердцем и почками, он переведен в медчасть. Об этом со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Она рассказала, что Динзе сегодня удалось встретиться с Сенцовым.

"Олег пьет 3,5 литра воды в день и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра ", - написала Денисова.

По словам адвоката, на 26-й день голодовки у Сенцова случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии.

"Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться", - сообщила Денисова.

Ранее Денисова обратилась к заместителю министра юстиции Ивану Лещине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав Сенцова из-за вероятного принудительного кормления.

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Теги: здоровье, политзаключенный, голодовка, Олег Сенцов, людимила денисова
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