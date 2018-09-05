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05.09.2018, 08:19

Убийство Захарченко: РФ назвала нормандский формат кощунственным

Убийство Захарченко: РФ назвала нормандский формат кощунственным - Фото
Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)

Россия нашла причину не проводить переговоры в нормандском формате

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Глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров назвал нормандский формат после ликвидации бывшего главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко "кощунственным". Об этом сообщают российские пропагандистские РИА Новости.

"Нормандский формат – мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке", - отметил Лавров.

31 августа во временно оккупированном Донецке ликвидировали Захарченко. В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн".

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Теги: нормандский формат, ликвидация захарченко, лавров
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