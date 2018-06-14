Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.06.2018, 10:15

Украина отстает от Грузии в реформах для вступления в НАТО – МИД

Украина отстает от Грузии в реформах для вступления в НАТО – МИД - Фото
Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Украина приобщится к встрече Грузии и Альянса в рамках саммита НАТО 11-12 июля в Брюсселе, сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль

Реклама
Реклама

Украина отстает от Грузии в проведении реформ, необходимых для вступления страны в Организацию Североатлантического договора, во всех сферах. Об этом в эфире 5 канала заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

По словам замглавы МИД, поскольку Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО, украинская сторона приобщится к формату заседания Грузии и Альянса в рамках саммита НАТО 11-12 июля 2018 года в Брюсселе.

Говоря о важности саммита, Зеркаль в то же время отметила важность того, "что мы успеваем сделать здесь внутри".

"Насколько я знаю, наши грузинские коллеги намного более продвинутые в вопросах реформ по всем сферам, чем мы… Хотелось бы видеть у нас больше прогресса. Он есть, но он не такой, как у грузин. Мы отстаем от них", - подчеркнула замминистра.

"Конечно, мы больше, у нас есть проблема с открытым конфликтом, должны тратить очень много сил. Есть особенности, которые не принимаются во внимание НАТО, но есть и другие вопросы", - добавила Зеркаль.

7 июня 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президента Петра Порошенко пригласили принять участие в саммите Альянса в Брюсселе.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 14.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: вступление Украины в НАТО, евроатлантическая интеграция, реформы в украине, елена зеркаль, украина и нато
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Украину прибыли пять самолетов-заправщиков ВВС США
Политика В Украину прибыли пять самолетов-заправщиков ВВС США
Полторак скоординировал сотрудничество с коллегами из НАТО
Политика Полторак скоординировал сотрудничество с коллегами из НАТО
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 