Украина отстает от Грузии в реформах для вступления в НАТО – МИД

Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

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Украина приобщится к встрече Грузии и Альянса в рамках саммита НАТО 11-12 июля в Брюсселе, сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль

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Украина отстает от Грузии в проведении реформ, необходимых для вступления страны в Организацию Североатлантического договора, во всех сферах. Об этом в эфире 5 канала заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

По словам замглавы МИД, поскольку Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО, украинская сторона приобщится к формату заседания Грузии и Альянса в рамках саммита НАТО 11-12 июля 2018 года в Брюсселе.

Говоря о важности саммита, Зеркаль в то же время отметила важность того, "что мы успеваем сделать здесь внутри".

"Насколько я знаю, наши грузинские коллеги намного более продвинутые в вопросах реформ по всем сферам, чем мы… Хотелось бы видеть у нас больше прогресса. Он есть, но он не такой, как у грузин. Мы отстаем от них", - подчеркнула замминистра.

"Конечно, мы больше, у нас есть проблема с открытым конфликтом, должны тратить очень много сил. Есть особенности, которые не принимаются во внимание НАТО, но есть и другие вопросы", - добавила Зеркаль.

7 июня 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президента Петра Порошенко пригласили принять участие в саммите Альянса в Брюсселе.