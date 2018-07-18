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18.07.2018, 15:18

Украина подаст на РФ в суд из-за захвата заложников - Петренко

Украина подаст на РФ в суд из-за захвата заложников - Петренко - Фото
Павел Петренко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр юстиции заявил, что речь будет идти о преследовании граждан Украины по национальному признаку

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В ближайшее время Украина подаст иск в ЕСПЧ по поводу политзаключенных граждан Украины в РФ. Об этом сообщил журналистам на брифинге министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент LIGA.net.

Петренко сообщил, что речь будет идти о преследовании граждан Украины по национальному признаку.

Он отметил, что к гражданам Украины в РФ не применяется правосудие и фактически - это является захватом заложников. Министр также сообщил, что Украина через ЕСПЧ потребовала информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова.

Российская сторона уже передала какую-то информацию в суд и ЕСПЧ изучает ее. Он подчеркнул, что в своем заявлении Украина требует освобождения Олега Сенцова.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье. 

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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Теги: суд, рф, павел петренко, заложники, Олег Сенцов
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