Украина подаст на РФ в суд из-за захвата заложников - Петренко

В ближайшее время Украина подаст иск в ЕСПЧ по поводу политзаключенных граждан Украины в РФ. Об этом сообщил журналистам на брифинге министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент LIGA.net.
Петренко сообщил, что речь будет идти о преследовании граждан Украины по национальному признаку.
Он отметил, что к гражданам Украины в РФ не применяется правосудие и фактически - это является захватом заложников. Министр также сообщил, что Украина через ЕСПЧ потребовала информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова.
Российская сторона уже передала какую-то информацию в суд и ЕСПЧ изучает ее. Он подчеркнул, что в своем заявлении Украина требует освобождения Олега Сенцова.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье.
14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.