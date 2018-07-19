Украина предложила еще одной стране ввести безвизовый режим

Фауз Эль Ашаби и Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

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Петр Порошенко принял верительные грамоты посла Королевства Марокко в Украине

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Президент Петр Порошенко предложил Марокко принять решение об отмене визовых требований для туристов. Такое предложение президент внес, когда принимал верительные грамоты посла Королевства Марокко в Украине Фауз Эль Ашаби, передает пресс-служба Порошенко.

Президент выразил надежду на активизацию политического диалога с Марокко и развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах обоюдных интересов.

Стороны высоко оценили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере. Было подчеркнуто, что украинское высшее образование имеет в Марокко высокую репутацию и количество марокканских студентов, обучающихся в Украине, постоянно растет.

Также отметили важность налаживания эффективного взаимодействия между двумя странами в рамках ООН и в процессе приобретения Украиной статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества.

16 мая Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительствами Катара и островного государства Антигуа и Барбуда о взаимной отмене визовых требований.