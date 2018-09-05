Украина впервые внесла добровольный взнос в Совет Европы

Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба

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Кроме обязательного платежа, Украина решила внести в бюджет Совета Европы еще $400 тысяч

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Украина впервые внесла добровольный взнос в бюджет Совета Европы. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при СЕ.

Размер взноса составил $400 тысяч.

Украина решила финансово поддержать организацию из-за того, что ситуация резко ухудшилась в 2017 году, когда платить взносы отказалась Россия.

Украинские деньги используют в борьбе с коррупцией, для работы Европейского суда по правам человека, защиты меньшинств и на других направлениях.

"Это акт солидарности Украины с Советом Европы в темные для организации времена, когда ее способность защищать собственные ценности и принципы испытывают на прочность", - сказал представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

В июне прошлого года российские власти заблокировали перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы - около 11 млн евро - из-за санкций ПАСЕ.