Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.09.2018, 07:41

Украина впервые внесла добровольный взнос в Совет Европы

Украина впервые внесла добровольный взнос в Совет Европы - Фото
Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба

Кроме обязательного платежа, Украина решила внести в бюджет Совета Европы еще $400 тысяч

Реклама
Реклама

Украина впервые внесла добровольный взнос в бюджет Совета Европы. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при СЕ. 

Размер взноса составил $400 тысяч. 

Украина решила финансово поддержать организацию из-за того, что ситуация резко ухудшилась в 2017 году, когда платить взносы отказалась Россия. 

Украинские деньги используют в борьбе с коррупцией, для работы Европейского суда по правам человека, защиты меньшинств и на других направлениях. 

"Это акт солидарности Украины с Советом Европы в темные для организации времена, когда ее способность защищать собственные ценности и принципы испытывают на прочность", - сказал представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба

В июне прошлого года российские власти заблокировали перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы - около 11 млн евро - из-за санкций ПАСЕ.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Украина, совет европы, добровольный взнос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украина лучше справляется с экономикой, чем Греция - WP
Экономика Украина лучше справляется с экономикой, чем Греция - WP
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 