Украина впервые внесла добровольный взнос в Совет Европы

Украина впервые внесла добровольный взнос в бюджет Совета Европы. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при СЕ.
Размер взноса составил $400 тысяч.
Украина решила финансово поддержать организацию из-за того, что ситуация резко ухудшилась в 2017 году, когда платить взносы отказалась Россия.
Украинские деньги используют в борьбе с коррупцией, для работы Европейского суда по правам человека, защиты меньшинств и на других направлениях.
"Это акт солидарности Украины с Советом Европы в темные для организации времена, когда ее способность защищать собственные ценности и принципы испытывают на прочность", - сказал представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
В июне прошлого года российские власти заблокировали перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы - около 11 млн евро - из-за санкций ПАСЕ.