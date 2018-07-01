Украинские военные моряки выступили в поддержку Сенцова

Фото: Facebook Военно-морских сил ВСУ

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В День Военно-морских сил Украины военные моряки выступили в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого РФ незаконно удерживает в тюрьме

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Украинские военные моряки выступили с поддержкой украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в России. Фотографию военных, выстроившихся с плакатами #saveOlegSentsov, опубликовала пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сегодня, 1 июля, в Одессе и других городах проходят торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морских сил Украины.

В рамках празднования анонсирована церемония включения в состав флота новых малых бронированных артиллерийских катеров.

Ранее сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравил служащих и ветеранов Военно-морских сил ВСУ с профессиональным праздником.