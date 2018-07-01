Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.07.2018, 15:00

Украинские военные моряки выступили в поддержку Сенцова

Украинские военные моряки выступили в поддержку Сенцова - Фото
Фото: Facebook Военно-морских сил ВСУ

В День Военно-морских сил Украины военные моряки выступили в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого РФ незаконно удерживает в тюрьме

Реклама
Реклама

Украинские военные моряки выступили с поддержкой украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в России. Фотографию военных, выстроившихся с плакатами #saveOlegSentsov, опубликовала пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сегодня, 1 июля, в Одессе и других городах проходят торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морских сил Украины.

В рамках празднования анонсирована церемония включения в состав флота новых малых бронированных артиллерийских катеров.

Ранее сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравил служащих и ветеранов Военно-морских сил ВСУ с профессиональным праздником.

Читайте также
Война России против Украины: хроника за июль 01.07.2018Война России против Украины: хроника за июнь 30.06.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, вмс, Олег Сенцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Возле ДАПа снайпер ВСУ "снял" боевика на расстоянии 1,6 км: видео
Происшествия Возле ДАПа снайпер ВСУ "снял" боевика на расстоянии 1,6 км: видео
ПАСЕ ускорил рассмотрение вопроса о возвращении РФ - Арьев
Политика ПАСЕ ускорил рассмотрение вопроса о возвращении РФ - Арьев
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 