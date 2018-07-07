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07.07.2018, 13:40

"Украинский Давос": в Каневе стартовал форум Ukrainian ID

"Украинский Давос": в Каневе стартовал форум Ukrainian ID - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На форуме рассмотрят стратегию успешной страны в пяти отдельных сферах: экономике, безопасности, социуме, культуре и технологиях

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В Каневе на территории музея Тараса Шевченко стартовал международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID, передает корреспондент LIGA.net.

Организаторы форума неформально прозвали его "украинским Давосом". В нем принимают участие экс-министр финансов Наталья Яресько, министра образования Лилия Гриневич, посол Канады в Украине Роман Ващук, экс-посол США Джон Хербст, гендиректор группы компаний Лига Дмитрий Бондаренко, директор Офиса по привлечению инвестиций Даниэль Билан и другие.

Роман Ващук

Дмитрий Бондаренко

Тема первого форума - "План на завтра: стратегия успешной страны". Она будет рассмотрена в пяти панелях, посвященных экономике, безопасности, социума, культуре и технологиям.

LIGA.net - информационный партнер форума Ukrainian ID.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: UKRAINIAN ID, форум, Канев
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