"Украинский Давос": в Каневе стартовал форум Ukrainian ID

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

commenthover

На форуме рассмотрят стратегию успешной страны в пяти отдельных сферах: экономике, безопасности, социуме, культуре и технологиях

Реклама

Реклама

В Каневе на территории музея Тараса Шевченко стартовал международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID, передает корреспондент LIGA.net.

Организаторы форума неформально прозвали его "украинским Давосом". В нем принимают участие экс-министр финансов Наталья Яресько, министра образования Лилия Гриневич, посол Канады в Украине Роман Ващук, экс-посол США Джон Хербст, гендиректор группы компаний Лига Дмитрий Бондаренко, директор Офиса по привлечению инвестиций Даниэль Билан и другие.

Роман Ващук

Дмитрий Бондаренко

Тема первого форума - "План на завтра: стратегия успешной страны". Она будет рассмотрена в пяти панелях, посвященных экономике, безопасности, социума, культуре и технологиям.

LIGA.net - информационный партнер форума Ukrainian ID.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net