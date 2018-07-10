Украинский политзаключенный в России пропал - юрист

В Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник - украинский политзаключенный в РФ Эмир-Усеин Куку. Об этом сообщил юрист Александр Попов в Facebook.
К политзаключенному пытался попасть адвокат Сергей Локтев. В СИЗО его не пустили и сказали, что Куку увезли, а куда - "неизвестно".
Куку 14 дней держал голодовку в поддержку другого украинского полизаключенного Олега Сенцова.
Эмир-Усеин Куку - один из фигурантов так называемого дела Хизб ут-Тахрир. В декабре 2017 года его этапировали в Ростов-на-Дону.