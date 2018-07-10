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10.07.2018, 13:03

Украинский политзаключенный в России пропал - юрист

Украинский политзаключенный в России пропал - юрист - Фото
Эмир-Усеин Куку (фото - скриншот видео)

В СИЗО говорят, что Эмира-Усеина Куку увезли, а куда - никто не сообщает

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В Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник - украинский политзаключенный в РФ Эмир-Усеин Куку. Об этом сообщил юрист Александр Попов в Facebook.

К политзаключенному пытался попасть адвокат Сергей Локтев. В СИЗО его не пустили и сказали, что Куку увезли, а куда - "неизвестно".

Куку 14 дней держал голодовку в поддержку другого украинского полизаключенного Олега Сенцова.

Эмир-Усеин Куку - один из фигурантов так называемого дела Хизб ут-Тахрир. В декабре 2017 года его этапировали в Ростов-на-Дону. 

 

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Теги: Эмир-Усеин Куку, сизо, политзаключенный, Ростов-на-Дону
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