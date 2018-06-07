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07.06.2018, 16:25

В день начала ЧМ в РФ Европарламент обсудит дело Сенцова - СМИ

В день начала ЧМ в РФ Европарламент обсудит дело Сенцова - СМИ - Фото
Европарламент

Журналист сообщил, что европарламентарии проголосуют по резолюции о нарушении прав человека в России

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Европейский парламент 14 июня проведет дебаты и голосование по резолюции о нарушении прав человека в РФ и обсудит незаконное заключение украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 25 дней. Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о деле Сенцова 14 июня - в день, когда начнется чемпионат мира по футболу", - сообщил журналист. 

Сегодня, 7 июня, американский ПЕН-центр потребовал от Кремля "немедленно и безоговорочно" освободить незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова.

Его адвокат Дмитрия Динзе сообщил, что состояние политзаключенного украинца Олега Сенцова после более трех недель голодовки стремительно ухудшается, сейчас он находится на пределе. 

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Теги: Чемпионат мира по футболу, футбол, права человека, политзаключенный, Олег Сенцов, чемпионат мира в россии, чм в россии
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