В Европарламенте просят Киев остановить похищения граждан Турции

Юнус Ердогду (фото - twitter.com/erdogduy)

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Евродепутат Ребекка Хармс призвала Украину защитить права турецких граждан, которых вывозит Национальная разведывательная организация Турции (МИТ)

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Евродепутат Ребекка Хармс призвала украинскую власть остановить похищения в Украине турецких граждан Национальной разведывательной организацией Турции (МИТ). Об этом она написала в своем Twitter.

Хармс выразила солидарность с турецким журналистом Юнусом Ердогду, проживающим в Украине.

"Не оставляйте Юнуса наедине. Остановите похищения турецкими спецслужбами турецких граждан за рубежом. Уважайте верховенство права и права человека в Украине и везде", - написала Хармс, упомянув в твите аккаунты президента, премьера, главы МИД и вице-премьера Украины .

В субботу, 21 июля, Ердогду призвал на помощь после обнародования украинскими СМИ списка с фамилиями 10 человек, включая его.

"Я больше не чувствую здесь себя в безопасности. Я не спал последние пять дней из-за страха перед операцией турецкой разведки", - сказал Ердогду в интервью, пишет Turkish Minute.

Ердогду просит украинскую власть подтвердить или опровергнуть существование опубликованного списка.

Ранее издание Страна.ua опубликовало "список обреченных на насильственный вывоз из Украины" который якобы состоит из 10 человек. Названы были только пять:

Хасан Хюсейин Кес (Hasan Hüseyin Kes) Умит Карагёзлю (Ümit Karagözlü) Гёкхан Демир (Gökhan Demir) Гёкхан Яхши (Gökhan Yahşi) Юнус Эрдогду (Yunus Erdoğdu)

Против Страна.ua ранее СБУ открыла уголовное дело за публикацию списка 47 журналистов и писателей, которые якобы, по версии спецслужбы, могли стать жертвами российской стороны, как и Аркадий Бабченко.

16 июля сообщалось, что сотрудники Национальной разведывательной организации Турции доставили из Азербайджана и Украины двух турецких граждан (Юсуфа Инана и Салиха Зеки Игита), имеющих отношение к течению обвиняемого в перевороте оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

19 июля в ГПУ подтвердили LIGA.net, что по запросу турецкой стороны Украина выдала турецкого журналиста Юсуфа Инана, которого власти Турции считают террористом и сообщником подозреваемого в попытке военного переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена. Он три года постоянно жил в Николаеве, здесь у него семья.