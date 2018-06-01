В Германии ждут от Украины разъяснений по делу Бабченко

Ангела Меркель Фото: flickr.com/photos/kepszerkesztoseg

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Штеффен Зайберт отметил, что в правительстве ФРГ были "удивлены" тем, как обернулось дело

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В Федеральном правительстве Германии заявили, что дело журналиста Аркадия Бабченко вызывает у них много вопросов, поэтому там ждут разъяснений Украины по этому поводу. Об этом в пятницу на брифинге в Берлине сказал официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы ждем разъяснений и надеемся их получить. После этого мы дадим свою оценку", - заявил он.

Зайберт отметил, что в правительстве были "удивлены" тем, как обернулось дело.

Он призвал не забывать, что планировалось покушение на журналиста, который вынужден был бежать из России, потому что не чувствовал там себя в безопасности. "Это должны выяснить", - сказал Зайберт.

Вместе с тем, согласно сообщению агентства, официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар сообщила, что глава министерства Хайко Маас обсуждал этот вопрос с президентом Петром Порошенко в Киеве.

Маас рад, что Бабченко жив, но считает, что это дело "вызывает много вопросов", поэтому должно быть расследование на основе правовых методов, сказала Адебар.