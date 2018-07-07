В Каневе на международном форуме Сенцов стал лауреатом премии

Фото: LIGA.net

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В Каневе прошел международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID

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Международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID присудил премию украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который незаконно удерживается в российской тюрьме, передает корреспондент LIGA.net.

Премия была вручена после окончания форума в Каневе.

Как отметила организатор форума Наталья Заболотная, премия будет вручаться ежегодно за различные достижения в сферах культуры, экономики, технологии и других.

"Мы говорили и продолжаем говорить: Олег Сенцов должен быть освобожден", - подчеркнул во время церемонии посол Канады в Украине Роман Ващук. Участники форума также провели флешмоб #FreeSentson у памятника Тарасу Шевченко на берегу Днепра.

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Режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку.