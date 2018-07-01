В Киеве проходит акция в поддержку украинских политзаключенных

Фото: LIGA.net

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Участники акции в поддержку украинских политзаключенных в Киеве пройдут маршем к посольствам Франции и Германии

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На Майдане проходит акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ и на оккупированных территориях. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Участники акции пройдут маршем к посольствам Франции и Германии, а также к офису ООН в Киеве.



Они требуют от стран нормандской четверки и международных организаций усилить давление на РФ, чтобы освободить украинских политзаключенных.

Украинские военные моряки выступили с поддержкой украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской тюрьме.