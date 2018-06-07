В Конгресс США внесли резкую резолюцию к ЧМ-2018 в России

Фото: foundationofpatriotism.org

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Нельзя подрывать эффективность санкций против РФ с помощью наплыва туристов, который пойдет на пользу лишь олигархам Путина, считают авторы документа

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На рассмотрение Конгресса США два члена Палаты представителей внесли двухпартийную резолюцию по стране-агрессоре РФ, где осуждаются путинские нарушения международных законов и "отход от ценностей FIFA". 14 июня в России состоится финальная часть чемпионата мира по футболу, напомнили в агентстве Голос Америки.

Авторы документа - республиканка из штата Флорида Илеана Рос-Лехтинен и демократка из Огайо Марси Каптур.

В проекте резолюции упоминается российская агрессия против Украины, кампания дезинформации, вмешательство в выборы, задокументированные случаи нарушения прав человека, репрессии активистов и журналистов и прочие нарушения.

"По мере того, как внимание всего мира обращается к чемпионату в РФ <...> мы обязаны объединиться против сил тирании и не подрывать эффективность глобальных санкций против России с помощью наплыва туристов, который, скорее всего, пойдет на пользу лишь богатым олигархам – друзьям (Владимира) Путина", - пишет Каптур.

"Нам нужно постараться обязательно сделать так, чтобы режим Путина нес ответственность (за свои действия), и призвать FIFA изменить свои правила, чтобы диктаторы больше не могли удостаиваться проведения престижных мероприятий, которые создают для их клептократических режимов видимость законности", - вторит коллеге Рос-Лехтинен.

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Член комитета Нижней палаты по международным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгел добавил, что неправильно "вознаграждать безответственное поведение России, оказывая им честь стать хозяевами ЧМ-2018".