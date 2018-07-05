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05.07.2018, 11:58

В Крыму оккупанты засудили Балуха на пять лет

В Крыму оккупанты засудили Балуха на пять лет - Фото
Владимир Балух (фото -svoboda.org)

Украинского политзаключенного обвинили в якобы избиении начальника изолятора временного содержания

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Незаконный «Раздольненский районный суд» Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу 10 тыс рублей. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Такое решение так называемый судья вынес с учетом предыдущего приговора за якобы "хранение боеприпасов", которым Владимир Балух был приговорен к трем годам семи месяцам лишения свободы и штрафу 10 тыс рублей.

2 июля 2018 года в Крыму псевдопрокурор в деле против Балуха просил подконтрольный Кремлю суд приговорить его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима уже по другому делу. 

Оккупанты Крыма незаконно удерживают крымчанина Балуха в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении боеприпасов. С 19 марта 2018 года Балух держал полную голодовку первые 20 дней, после чего его убедили употреблять минимальный набор продуктов: 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня из-за провокаций руководства СИЗО он ужесточил режим голодовки - полностью отказался от еды и только пьет воду.

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Теги: Владимир Балух, Крым, оккупанты
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