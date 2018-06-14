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14.06.2018, 11:11

В НАТО предостерегли Украину от провала реформы СБУ

В НАТО предостерегли Украину от провала реформы СБУ - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Служба безопасности должна стать демилитаризованным ведомством, заявил глава представительства Альянса в Украине Александер Винников

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Провал реформы Службы безопасности будет означать для НАТО провал реформы всей правоохранительной системы Украины. Об этом во время пятой встречи парламентско-общественной платформы заявил глава представительства Альянса в Киеве Александер Винников, передает корреспондент LIGA.net.

По словам нидерландского дипломата, СБУ должна стать демилитаризованной службой, но эта трансформация нуждается в реформе всей правоохранительной системы.

"Если реформа СБУ не удастся, НАТО будет считать это провалом всей реформы в Украине. Это касается не только СБУ", - отметил Винников.

Также представитель НАТО подчеркнул, что проект закона о нацбезопасности №8068, принятый Верховной Радой в первом чтении, имеет ключевое значение для разграничения полномочий правоохранительных органов, их прозрачности и соответствия требованиям Альянса.

В свою очередь глава комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин сообщил, что в ноябре 2018 года на рассмотрение парламента будут вынесены поправки к законодательству о работе правоохранительных органов. При этом депутат признал, что в Украине сейчас наблюдается "некий коллапс" правоохранительной системы.

В феврале 2018 года в Евросоюзе заявили, что без реформы СБУ у Украины не будет продвижения ни к ЕС, ни к НАТО.

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Теги: закон о нацбезопасности, сбу, правоохранительные органы, украина и нато, реформа сбу
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