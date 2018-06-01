В РФ выдвинули условия возвращения своих офицеров в СЦКК

Григорий Карасин Фото: скриншот с видео

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Кроме того в МИД РФ заявили, что в состав СЦКК должны быть возвращены представители террористических организаций ЛНР и ДНР

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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин назвал ряд требований к украинской стороне, при выполнении которых российские офицеры якобы готовы вернуться в состав Совместного центра координации и контроля за прекращением огня (СЦКК). Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам Карасина, речь идет о законодательном закреплении в Украине юридического статуса и гарантий безопасности российских офицеров, утверждении в минской контактной группе положения об СЦКК, а также отказе украинской стороной от требования о передаче российскими военными своих биометрических и персональных данных при пересечении границы.

Кроме того представитель МИД РФ заявил, что в состав СЦКК должны быть возвращены представители террористических организаций ЛНР и ДНР.

18 декабря 2017 года Россия заявила, что отзывает своих военных из СЦКК в Донбассе. Страна-оккупант также обвинила Украину в "создании серьезных трудностей в работе центра".