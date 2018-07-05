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05.07.2018, 10:13

Поклонская приложила руку к "аресту" Сенцова: документ

Поклонская приложила руку к "аресту" Сенцова: документ - Фото
Наталья Поклонская (фото - скриншот видео)

Адвокат политзаключенного также опубликовал "протокол задержания" режиссера, в котором указано, что Сенцов – гражданин Украины

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"Сторону обвинения" на судилище в аннексированном Россией Симферополе по "избранию меры пресечения" режиссеру Олегу Сенцову представляла лично Наталья Поклонская, которую оккупанты тогда назначили так называемым прокурором Крыма. Об этом говорится в "протоколе судебного заседания" от 11 мая 2014 года, который в Facebook опубликовал адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе.

"Сама Поклонская Н.В. принимала участие в аресте Сенцова Олега", - написал защитник.

В "протоколе" говорится, что "судебное заседание" проходило "с участием прокурора Республики Крым Поклонской".

Также Динзе показал "справку ФСБ", на основании которой так называемый суд "арестовал" Сенцова.

Кроме того, адвокат опубликовал "протокол задержания" режиссера, где указано, что Сенцов – гражданин Украины, и копию второй и третьей страниц украинского паспорта его подзащитного.

Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015-го суд в РФ приговорил украинца к 20 годам колонии строгого режима.

Москва отказывается передать Сенцова Украине, считая политзаключенного своим гражданином. В то же время некоторые представители руководства страны-агрессора допускают возможность обмена режиссера.

Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье. 14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку.

Фото: Facebook Дмитрий Динзе

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Теги: аннексия Крыма, украинские политзаключенные, узники Кремля, Олег Сенцов, наталья поклонская
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