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12.09.2018, 11:51

Верховный суд РФ оставил приговор Сущенко в силе: 12 лет тюрьмы

Верховный суд РФ оставил приговор Сущенко в силе: 12 лет тюрьмы - Фото
Роман Сущенко (скриншот из видеозаписи)

Романа Сущенко, который до незаконного задержания в Москве осенью 2016 года работал в агентстве Укринформ, оккупанты осудили по статье УК РФ "шпионаж"

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Задержанный около двух лет назад во время поездки в Москву украинский журналист Роман Сущенко остался с ранее вынесенным судом страны-оккупанта России тюремным сроком - 12 лет колонии строгого режима. Сегодня, 12 сентября, Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу на приговор от 4 июня по сфабрикованному делу о "шпионаже", сообщил из Москвы корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк.

Сущенко не согласился с решением суда и заявил, что продолжит борьбу за свое освобождение, в том числе обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Политзаключенного осудили по ст. 276 УК РФ.

Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk

Это была последняя инстанция, в которой можно обжаловать приговор Сущенко. Политзаключенный лично присутствовал на этом финальном (и закрытом) заседании по его делу.

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30 сентября 2016 года в Москве ФСБ незаконно задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что журналист - "сотрудник ГУР". В украинской разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года суд вынес приговор - 12 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину.

Еще летом СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского, однако до сих пор никаких публичных подвижек в этом направлении сделано не было.

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Теги: приговор, политзаключенные, фейк, роман сущенко, шпионаж, тюрьма
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