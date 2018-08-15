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15.08.2018, 22:10

Волкер предупредил: В США есть много пакетов санкций против РФ

Волкер предупредил: В США есть много пакетов санкций против РФ - Фото
Курт Волкер (фото - скриншот видео)

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины подчеркнул, что санкции против России "уже имеют эффект"

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Санкции против России будут усиливаться в случае, если она не будет выполнять минские соглашения. Об этом заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу Прямой.

По его словам, санкции имеют уже эффект.

"Они не изменили фундаментально политику России в отношении Крыма или Донбасса еще. Но я знаю, что они создают давление. И есть пожелания российской стороны, чтобы каким-то образом эти санкции сняли. Итак, мы видим, что то давление, которое создается, оно усиливает нашу переговорную позицию. Если они будут согласны на имплементацию пунктов минских договоренностей, только тогда можно говорить об их отмене", - сказал специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины.

Волкер подчеркнул, что в противном случае эти санкции будут только усиливаться.

"У нас сейчас есть много пакетов санкций против России, связанных с отравлением Скрипалей, с ситуацией в Украине, с нарушением прав людей. И мы просто хотим показать России, что ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы Россия выступила с предложениями к улучшению ситуации, к достижению мира. А до этого мы будем слой за слоем накладывать следующие санкции, пока Россия не начнет сотрудничать для нахождения решения", - отметил Волкер.

Он добавил, что гуманитарная ситуация в Донбассе продолжает ухудшаться. "И это действительно трагически для людей, которые там проживают. Это очень трагично, что Россия продолжает поддерживать этот конфликт", - сказал Волкер.

15 августа 2018 года Волкер подчеркнул, что политика сдерживания России странами Запада с помощью санкций была неожиданной для Кремля.

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Теги: Курт Волкер, Сергей Скрипаль, санкции против рф, минские соглашения
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