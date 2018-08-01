Все больше украинцев хотят видеть во власти новые лица - опрос

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Согласно опросу, 33,5% респондентов считают, что новых лидеров "нужно искать в новых политических силах"

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В 2018 году 62,1% респондентов заявили, что Украине нужны новые политические лидеры, тогда как в 2013 году новых лидеров хотели 49,1% опрошенных. Такие результаты исследования Деминициатив и центра Разумкова представила директор фонда Ирина Бекешкина, передает корреспондент LIGA.net.

33,5% опрошенных в 2018-м считают, что новых лидеров нужно искать в новых политических силах, в 2013 году так считали 24,7%.

29,7% опрошенных отметили, что новых лидеров можно найти в старых партиях, где они были не на первых ролях.

Также 28,1% опрошенных полагают, что новые лидеры могут появиться в организациях гражданского общества. В 2013 году их было на уровне 19,7% опрошенных.

Больше половины опрошенных в 2018 году позитивно относятся к тому, что общественные деятели становятся политиками - 46% считают, что таким образом политика будет обновляться, 29,1% полагают, что это позволит общественникам реально влиять на ситуацию в стране.

Исследование было проведено с 19 по 25 мая 2018 г во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет, погрешность не превышает 2,3%. Для сравнения приводятся результаты исследования с 17 по 22 мая 2013 года.

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В июньском опросе Киевского международного института социологии лидируют Тимошенко и Гриценко, Порошенко – на пятом месте. В рейтинге от соцслужбы центра им. Разумкова за май лидируют Тимошенко, Гриценко и Бойко, а Порошенко занимает четвертое место.